Стилист Рогов назвал пять топовых вещей, которые будут носить все модницы этой осенью

Порой девушки с трудом подбирают себе наряды. Осень наступают холода, но при этом хочется оставаться стильно и красивой. Стилист Александр Рогов перечислил пять вещей, благодаря которым любая женщина будет выглядеть актуально этой осенью. Он отметил, что важно иметь универсальную базу, а уже к ней можно подбирать акцентные вещи и аксессуары.
Рогов пояснил, что в качестве акцента можно выбрать красное пальто. По его словам, нюдовые оттенки уже не так актуальны, а яркие цвета становятся топовыми. Кстати, даже психологи советуют в серые пасмурные дни добавлять в гардероб яркий цвет.
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Он добавил, что в этом сезоне в тренде сумки и другие вези в оттенках металлик. Также стилист порекомендовал жакеты с широкими плечами приобрести хрупким девушкам высокого роста.
Александр напомним, что важную изюминку образу придает обувь. Чтобы наряд заиграл новыми красками, мжно выбрать необычную обувь: каблуки необычной формы, кислотные цвета и даже перья украшают сапоги и ботильоны в этом сезоне.
Эксперт добавил что детские сумки в виде игрушек настоящий писк в этом году. И главное, что если нет бюджета на дорогие дизайнерские творенья, то можно сделать что-то похожее своими руками или заказать у мастеров хэнд-мэйд, подсказал Рогов.