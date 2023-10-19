В Роскачестве назвали лучших производителей сметаны: самая безопасная, без вредных добавок — берите, не сомневаясь

После корректирующих мероприятий качество сметаны сразу шесть торговых марок стало заметно выше. Теперь эти товары претендуют на получение Знака качества.

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Получили положительные отзывы: «Просто Азбука», «Углече Поле», «Из Лавки», «Козельская» (термостатная), «Молочный фермер», «Полевское». Теперь эту сметану покупатели могут приобретать без опасений. В них не были найдены никакие вредных добавки.

Напомним, что ранее Роскачество назвало лучший яблочный сок — из натуральных и хороших фруктов.