В Роскачестве назвали лучших производителей сметаны: самая безопасная, без вредных добавок — берите, не сомневаясь

Зачастую в готовке используется сметана. Она также может быть добавкой к блинам и другим блюдам. Однако в магазинах на полках огромное количество продукции. Многие просто не знают, что выбирать. Специалисты Роскачества провели повторное исследование и выявили лучшие марки сметаны, которые продаются на отечественных прилавках.
После корректирующих мероприятий качество сметаны сразу шесть торговых марок стало заметно выше. Теперь эти товары претендуют на получение Знака качества.
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Получили положительные отзывы: «Просто Азбука», «Углече Поле», «Из Лавки», «Козельская» (термостатная), «Молочный фермер», «Полевское». Теперь эту сметану покупатели могут приобретать без опасений. В них не были найдены никакие вредных добавки.
Напомним, что ранее Роскачество назвало лучший яблочный сок — из натуральных и хороших фруктов.