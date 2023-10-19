Эти вещи высасывают из вас энергию: срочно избавьтесь — жизнь сразу наладится

Иногда бывает так, что депрессия и усталость приходят без причины. Понаблюдайте за своими ощущениями. Если неприятное состояние накатывает в стенах родного дома, то велика вероятность того, что на настроение влияет обстановка. А значит, самое время избавиться от тех вещей, которые отнимают вашу энергию.

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В первую очередь осмотрите ковры. Их не зря называют пылесборниками. Со временем на ворсинках оседает грязь, и ковер превращается в рассадник бактерий. Конечно, это плохо влияет на иммунитет и, как следствие, приводит к упадку сил.

Далее соберите в отдельную коробку все фотографии и прочие вещи, которые напоминают вам о неприятных людях и моментах. Все это можно отнести на помойку или хотя бы спрятать в дальний угол, чтобы лишний раз не портить себе настроение.

И, наконец, наведите порядок в своем жилище. Вынесите из квартиры хлам. Помните: сломанная техника не приносит никакой пользы. Считаете, что от нее нет вреда? Как бы не так! Вы сами не замечаете, как сильно раздражаетесь от того, что предметы не выполняют свою функцию. А постоянный стресс никому не идет на пользу.

Источник: womanhit.ru