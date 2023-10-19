Засоры на кухне и в ванной больше не будут проблемой — все рассосется само собой: поможет копеечная смесь

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Для этого нужно взять 1 столовую ложку пищевой соды, 1 столовую ложку соли и столько же лимонной кислоты. Все эти компоненты просто смешиваются и заливаются двумя стаканами горячей воды. После этого смесь следует оставить в сливе как минимум на полчаса или дольше. А если хочется усилить эффект, то слив можно просто прикрыть.

А после этого нужно не забыть включить воду, чтобы промыть сифон. Дело в том, что смесь действует на жирный налет в трубах. Зачастую именно он и становится причиной засора, пишет дзен-канал «Просто и интересно».