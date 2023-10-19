Флоксы обожают это удобрение: сыпем под кусты каждую осень — летом сад утопает в цветах

Флоксы — неприхотливые многолетники. Они радуют яркими шапками все лето и часть осени. Кажется, что этим цветам все нипочем. Растут как сорняк.

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Некоторые садоводы думают, что флоксы вообще не нуждаются в уходе. Но это не так. На самом деле даже этот непритязательный цветок хочет вашего внимания. Уделите ему несколько минут, и вы увидите, как раскроется потенциал растения.

Осенью флоксы будут рады подкормке сульфатом калия и борофоской. Они обожают эти удобрения. Первый препарат дают в сентябре. А время борофоски наступит ближе к концу второго осеннего месяца.

Удобрения вносятся в сухом виде: прямо под куст. Этих подкормок хватит на всю оставшуюся осень и зиму.

Помимо этого, флоксы следует обрезать и накрыть слоем перегноя. Только не рубите их под корень. Нужно оставить не менее 20 сантиметров.

Если все сделать правильно и вовремя, флоксы отлично переживут период покоя и быстро пойдут в рост весной. Цветение будет таким ярким и пышным, как никогда до этого.

Источник: издание belnovosti.by