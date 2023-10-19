Вкуснейший десерт за 5 минут: диетический рецепт бананового творога — всем на заметку

Для готовки понадобятся: обезжиренный творог — 300 г, 2 банана, 1 ч.л. меда, ванилин — 1 г, сметана — 50 г, 1 грецкий орех, песочное печенье — 10 г.

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Сначала надо нарезать бананы и отправить в блендер, а потом сделать из фруктов пюре. Затем добавляется сметана, творог, ванилин, грецкий орех и мед. Все ингредиенты также следует взбить до однородной массы.

Если десерт хочется красиво подать, то можно отправить творожную массу в прозрачный стакан, добавить парочку кружков банана, листочек мяты и крошку печенья. Такой десерт всем понравится, делится рецептом сайт 1000.menu.