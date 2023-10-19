Вкуснейший десерт за 5 минут: диетический рецепт бананового творога — всем на заметку

Порой банальные блюда надоедают. Сложнее всего угодить детям, а также придумать, что покушать, если следишь за фигурой. Нашелся рецепт вкусного и полезного десерта, который стоит есть по утрам. Он задаст настроение на весь день. Речь идет про банановый творог. Готовится это блюдо за пять минут, поэтому полюбилось многим хозяйкам.
Для готовки понадобятся: обезжиренный творог — 300 г, 2 банана, 1 ч.л. меда, ванилин — 1 г, сметана — 50 г, 1 грецкий орех, песочное печенье — 10 г.
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Сначала надо нарезать бананы и отправить в блендер, а потом сделать из фруктов пюре. Затем добавляется сметана, творог, ванилин, грецкий орех и мед. Все ингредиенты также следует взбить до однородной массы.
Если десерт хочется красиво подать, то можно отправить творожную массу в прозрачный стакан, добавить парочку кружков банана, листочек мяты и крошку печенья. Такой десерт всем понравится, делится рецептом сайт 1000.menu.