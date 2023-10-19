Мощный усилитель стирального порошка: берем копеечный продукт — получаем чистейшее белье

Миллионы хозяек тратят совершенно немыслимые деньги на покупку дорогих стиральных порошков. Они уверены в том, что только разрекламированное средство может справиться с загрязнениями.

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Но это не так. На самом деле нет нужды переплачивать. Следы жира и прочие сложные пятна отстирает любой дешевый порошок. Но для этого нужна копеечная добавка.

Речь идет о пищевой соде. Чтобы усилить свойства средства для стирки, нужно взять две столовые ложки продукта.

Соду засыпьте в барабан стиралки. А порошок — в предназначенный для него отсек. Выберите режим стирки и запустите цикл.

Когда техника закончит работу, вы будете радоваться как ребенок. Вещи станут такими чистыми, как никогда до этого. Даже мыльных разводов не останется. И это без дополнительного полоскания.

Трюк с содой подходит как для белого, так и для цветного белья. Черную одежду тоже следует стирать с усилителем. Он не только удалит пятна, но и сделает цвет более глубоким.

Источник: Дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции»