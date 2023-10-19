Положите одно яйцо в морозилку — для чего это нужно, знают только опытные хозяйки: шикарный завтрак обеспечен

Обычно популярный завтрак готовится из яйца. Это может быть глазунья, омлет или пашот. Но есть способ, которым пользуются опытные хозяйки. Они берут и отправляют яйца в морозилку перед тем, как приготовить завтрак. И это делается не для того, чтобы оно дольше хранилось, и не для стерилизации. Из них получится уникальный завтрак.
Дело в том, что после заморозки яйцо становится твердым и его можно разрезать. Из одного яйца получится много маленьких глазуний. И такое блюдо можно красиво подать в жареном виде. А также такие жареные яйца подойдут для домашнего бургера или праздничных бутербродов.
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Как поясняется в YouTube-канале Webspoon World, яйцо надо отправить в морозилку на несколько часов. Когда время пройдет, нужно его достать, снять скорлупу и нарезать яйцо тонкими слайсами — должно получиться четыре.
После этого их уже можно поместить на сковородку и пожарить маленькие яичницы. Такая интересная подача может впечатлить близких и даже гостей.