Названы настоящие везунчики года Желтого Дракона: для этих людей 2024-й станет особенно успешным

Точно удача будет на стороне тех, кто рожден в год Дракона (родились в 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 или 2024 годах).

«Этот необычный год, который выпадает на нашу долю раз в двенадцать лет, сулит представителям знака Дракона большую удачу. Возникнет интригующая и мощная смесь влияний, способная перекроить вашу жизненную траекторию. Год наделит представителей знака необычайной уверенностью и магнетизмом. Вы будете излучать мощную харизму, притягивающую к вам людей. Год принесет возможности для карьерного роста и признания, ваши лидерские качества и целеустремленность могут привести к значительным успехам», – отметила Кажетта.

Стоит ждать положительных моментов и тем, кто родился в год Змеи (родились в 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 или 2013 годах).

«Год будет для вас периодом разнообразных возможностей. В зависимости от вашего текущего положения и настроения, он может принести как большие успехи, так и ничего особенного. Важно помнить, что итоги года будут зависеть от ваших собственных действий. Ваш ум будет заполнен множеством планов, но некоторые из них могут быть нереалистичными и противоречивыми. Увлекаясь такими идеями, вы рискуете истощить свои силы и ресурсы напрасно. Однако, если вы сосредоточитесь на реальных и конкретных возможностях, ваш энтузиазм и настойчивость принесут вам успех. Будьте целеустремленными и находите баланс между амбициями и реализацией», – поделилась ясновидящая.

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Еще одними везунчиками станут те, кто родился в год Обезьяны (родились в 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 или 2016 годах).

«2024 год принесет вам множество новых впечатлений и эмоций! Вас ожидает насыщенный год, полный страстей и стремления выйти за пределы обыденности. Путешествия, новые знакомства и новые увлечения будут играть важную роль в вашей жизни. Не подавляйте свои стремления, однако будьте осторожны и разумны в своих действиях. В этом году вы также привлечете всеобщее внимание, как позитивное, так и негативное. В различных сферах жизни вы сможете завоевать авторитет и уважение, привлечь единомышленников и завести новые знакомства. Однако будьте бдительны и не доверяйте слишком легко, так как вы не застрахованы от зависти и недоброжелательства окружающих», – сказала Кажетта.

И наконец-то люди, которые родились в год Свиньи (родились в 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 или 2019 годах), тоже окажутся на пути к счастью

«2024 год будет гармоничным для людей, родившихся в год Свиньи. В год Дракона мирная энергия будет соответствовать вашему характеру. В то время, когда другие будут пытаться достичь своих целей, вы будете привлекать возможности к себе. Однако это не означает, что вы должны быть ленивыми или пассивными, хотя этот год будет более спокойным, чем предыдущий. Когда двери открываются, обещая перспективы, важно воспользоваться ими быстро. В этом году все будет складываться в вашу пользу. Вы сможете найти друзей, когда они вам нужны, и получить поддержку, когда она вам необходима», – заверила шаманка.

Справка Teleprogramma.pro:

Кажетта Ахметжанова – шаманка и ясновидящая, а также финалистка шестого сезона шоу «Битва экстрасенсов».