Названы настоящие везунчики года Желтого Дракона: для этих людей 2024-й станет особенно успешным

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Финалистка шестого сезона шоу «Битва экстрасенсов» выделила лишь четыре знака зодиака, которые буквально во всем будут успешны.

До Нового года остаются считаные месяцы. Многие начинают строить планы на 2024 год, но опасаются, что он может выдаться сложным. Ясновидящая и шаманка Кажетта Ахметжанова рассказала Teleprogramma.pro, кому год Желтого Дракона принесет успех и процветание. Она выделила четыре знака китайского гороскопа, для которых настанет особенное время.

Точно удача будет на стороне тех, кто рожден в год Дракона (родились в 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 или 2024 годах). 

«Этот необычный год, который выпадает на нашу долю раз в двенадцать лет, сулит представителям знака Дракона большую удачу. Возникнет интригующая и мощная смесь влияний, способная перекроить вашу жизненную траекторию.

Год наделит представителей знака необычайной уверенностью и магнетизмом. Вы будете излучать мощную харизму, притягивающую к вам людей. Год принесет возможности для карьерного роста и признания, ваши лидерские качества и целеустремленность могут привести к значительным успехам», – отметила Кажетта.

Стоит ждать положительных моментов и тем, кто родился в год Змеи (родились в 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 или 2013 годах).

«Год будет для вас периодом разнообразных возможностей. В зависимости от вашего текущего положения и настроения, он может принести как большие успехи, так и ничего особенного. Важно помнить, что итоги года будут зависеть от ваших собственных действий.

Ваш ум будет заполнен множеством планов, но некоторые из них могут быть нереалистичными и противоречивыми. Увлекаясь такими идеями, вы рискуете истощить свои силы и ресурсы напрасно. Однако, если вы сосредоточитесь на реальных и конкретных возможностях, ваш энтузиазм и настойчивость принесут вам успех. Будьте целеустремленными и находите баланс между амбициями и реализацией», – поделилась ясновидящая.

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Еще одними везунчиками станут те, кто родился в год Обезьяны (родились в 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 или 2016 годах).

«2024 год принесет вам множество новых впечатлений и эмоций! Вас ожидает насыщенный год, полный страстей и стремления выйти за пределы обыденности. Путешествия, новые знакомства и новые увлечения будут играть важную роль в вашей жизни.

Не подавляйте свои стремления, однако будьте осторожны и разумны в своих действиях. В этом году вы также привлечете всеобщее внимание, как позитивное, так и негативное.

В различных сферах жизни вы сможете завоевать авторитет и уважение, привлечь единомышленников и завести новые знакомства. Однако будьте бдительны и не доверяйте слишком легко, так как вы не застрахованы от зависти и недоброжелательства окружающих», – сказала Кажетта.

И наконец-то люди, которые родились в год Свиньи (родились в 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 или 2019 годах), тоже окажутся на пути к счастью

«2024 год будет гармоничным для людей, родившихся в год Свиньи. В год Дракона мирная энергия будет соответствовать вашему характеру. В то время, когда другие будут пытаться достичь своих целей, вы будете привлекать возможности к себе.

Однако это не означает, что вы должны быть ленивыми или пассивными, хотя этот год будет более спокойным, чем предыдущий. Когда двери открываются, обещая перспективы, важно воспользоваться ими быстро. В этом году все будет складываться в вашу пользу. Вы сможете найти друзей, когда они вам нужны, и получить поддержку, когда она вам необходима», – заверила шаманка.

Справка Teleprogramma.pro:

Кажетта Ахметжанова – шаманка и ясновидящая, а также финалистка шестого сезона шоу «Битва экстрасенсов».

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