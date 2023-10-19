В какой цвет нужно покрасить стены, чтобы комната стала казаться просторнее: только не в белый

Если вы планируете делать ремонт и хотите визуально расширить границы маленькой комнаты, не смотрите в сторону белого цвета. Он вам в этом не поможет.

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Белоснежные стены точно не добавят уюта. Они будут выглядеть по-больничному уныло и подчеркнут каждый угол.

В общем, отложите валик в сторону и подумайте еще раз. На самом деле у вас довольно много вариантов. Дизайнер Юлия Тычина советует присмотреться к оттенкам розового, зеленого, оранжевого и синего.

По словам специалиста, цвет «пыльная роза» не только создаст иллюзию простора, но и сделает интерьер теплым и гостеприимным.

А вот желтых стен лучше избегать. Они, конечно, смотрятся неплохо, но, вероятнее всего, будут проблемы с подбором мебели и аксессуаров. Так как этот цвет мало с чем можно сочетать.

Источник: издание belnovosti.by