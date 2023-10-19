Ждут невероятный успех: Глоба назвала главных любимчиков вселенной, которым повезет в скором времени

Так первыми в списке оказались Овны. Им повезет не только в рабочей сфере, но и в домашних делах. Также они могут смело путешествовать, так как и тут удача окажется на их стороне. Однако звезды советуют обратить внимание на свои финансы и стараться держаться подальше от авантюр.

Тельцов ждут большие успехи в творчестве. Также они насладятся отдыхом со второй половинкой, если организуют поездку. А вот потом представители этого знака зодиака с головой погрузятся в текущие дела, что позволит им потом увидеть плоды труда в будущем.

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Активные Весы окажутся в центре внимания. В этом им помогут их идеи и связи. Однако стоит подготовиться, так как о себе напомнят люди из прошлого. А вот на работе и в дорогах будет сопутствовать везение.

И наконец-то Скорпионы получат внезапную прибыль. Но деньги быстро потратятся на развлечения и времяпрепровождение с любимыми. Также придется набраться терпения и разрешить семейные дела, сообщает Telegram-канал «Русское радио».