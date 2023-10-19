Что положить в капусту, чтобы она не воняла во время тушения: этот продукт впитает запах словно губка

Фото: freepik.com/freepik

Теперь всегда так будете готовить.

Многие хозяйки не любят готовить тушеную капусту. Дело вовсе не в плохом вкусе блюда. И сложность рецепта здесь тоже совершенно не при чем. 

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Проблема кроется в неприятном запахе, который разлетается по всей квартире во время готовки. Избавиться от него сложно. Никакое проветривание не поможет. А освежитель воздуха только сделает хуже. 

Капусту можно съесть за день. А вот пахнуть тушеным овощем будет еще целую неделю. Знакомая ситуация? Тогда внимательно прочтите эту инструкцию. Она вам очень пригодится.

Чтобы многослойный овощ не распространял аромат, нужно добавить в сковороду один неожиданный продукт. Если вы все еще не догадались, речь идет о корочке черствого хлеба. Она словно губка впитает в себя неприятный запах.

Главное — не забудьте вынуть ломтик после приготовления капусты, иначе он размокнет, и извлечь его будет довольно сложно.

Источник: mschistota.ru

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