Что положить в капусту, чтобы она не воняла во время тушения: этот продукт впитает запах словно губка

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Проблема кроется в неприятном запахе, который разлетается по всей квартире во время готовки. Избавиться от него сложно. Никакое проветривание не поможет. А освежитель воздуха только сделает хуже.

Капусту можно съесть за день. А вот пахнуть тушеным овощем будет еще целую неделю. Знакомая ситуация? Тогда внимательно прочтите эту инструкцию. Она вам очень пригодится.

Чтобы многослойный овощ не распространял аромат, нужно добавить в сковороду один неожиданный продукт. Если вы все еще не догадались, речь идет о корочке черствого хлеба. Она словно губка впитает в себя неприятный запах.

Главное — не забудьте вынуть ломтик после приготовления капусты, иначе он размокнет, и извлечь его будет довольно сложно.

Источник: mschistota.ru