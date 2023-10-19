Как хранить чеснок в квартире, чтобы он был свежим минимум 5 месяцев: секрет в стеклянной банке

Дача есть у многих, а вот погреб имеется далеко не у каждого огородника. Поэтому каждую осень остро стоит вопрос, как сохранить урожай в городской квартире.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Если вы думаете, что это невозможно, вы глубоко заблуждаетесь. На самом деле если подойти к делу с умом, овощи спокойно пролежат в течение нескольких месяцев.
Например, чеснок будет свежим полгода, если провернуть трюк со стеклянной банкой и мукой. Все просто. Вам потребуется сухая трехлитровая банка, чеснок и мука.
Для начала разберите луковицы на зубчики. Затем снимите с зубчиков кожуру и обсушите их на бумажном полотенце.
После этого уложите чеснок на дно стеклянной емкости и посыпьте его мукой. Повторяйте эти действия до тех пор, пока банка не заполнится.
На этом все. Закройте банку крышкой и уберите в темное прохладное место, можно в ящик под раковиной. Это самый подходящий вариант.
Если у вас нет муки, воспользуйтесь солью. Оба этих продукта великолепно впитывают влагу, благодаря чему чеснок не портится долгое время.
Источник: Telegram-канал «Советчица Петровна»