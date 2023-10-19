Как хранить чеснок в квартире, чтобы он был свежим минимум 5 месяцев: секрет в стеклянной банке

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Если вы думаете, что это невозможно, вы глубоко заблуждаетесь. На самом деле если подойти к делу с умом, овощи спокойно пролежат в течение нескольких месяцев.

Например, чеснок будет свежим полгода, если провернуть трюк со стеклянной банкой и мукой. Все просто. Вам потребуется сухая трехлитровая банка, чеснок и мука.

Для начала разберите луковицы на зубчики. Затем снимите с зубчиков кожуру и обсушите их на бумажном полотенце.

После этого уложите чеснок на дно стеклянной емкости и посыпьте его мукой. Повторяйте эти действия до тех пор, пока банка не заполнится.

На этом все. Закройте банку крышкой и уберите в темное прохладное место, можно в ящик под раковиной. Это самый подходящий вариант.

Если у вас нет муки, воспользуйтесь солью. Оба этих продукта великолепно впитывают влагу, благодаря чему чеснок не портится долгое время.

Источник: Telegram-канал «Советчица Петровна»