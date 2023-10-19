В Гидрометцентре рассказали, какой будет предстоящая зима в Москве: готовьте теплые вещи

По словам синоптика, погода будет переменчивой. При этом ожидается, что она не будет сильно отклоняться от климатических норм. Однако Вильфанд не стал утаивать, что есть вероятность того, что будет много резких перемен.

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«В Москве в целом прогнозируется нехолодная, но очень изменчивая погода этой зимой», — заявил метеоролог, пишет kp.ru.

Роман заверил, что ноябрь, декабрь, январь, а также март по погоде пройдут в рамках климатической нормы. Но он не смог исключить, что в холодный период будет много по-настоящему морозных дней и аномальных оттепелей. С такой погодой москвичи уже сталкивались в прошлом сезоне.