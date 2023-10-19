Чем полить яблоню в конце октября, чтобы повысить урожайность в новом сезоне: бесплатное средство

Яблони, хоть и не относятся к особо теплолюбивым культурам, все-таки нуждаются в защите от холода. Поэтому им следует уделить особое внимание в конце октября.

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Если вы подумали о мульче и прочих укрывных материалах, можете не тратить время и средства. Речь идет не о них.

Чтобы плодовые деревья с комфортом перезимовали и, как следствие, одарили вас высоким урожаем в новом году, им нужна самая обычная вода.

Возможно, вы не знали, но в холодное время года вода испаряется также интенсивно, как и в жаркую погоду. Поэтому яблони нужно обязательно полить перед приходом морозов.

Хорошо увлажненная почва не только питает посадки, но и отлично защищает культуру от вымерзания.

Чтобы оценить состояние земли, нужно углубиться на 30-50 сантиметров. Если почва сухая и рассыпчатая, нужно вылить под яблоню от 40 до 70 литров жидкости. Объем напрямую зависит от размера дерева.

Помните: влагозарядный полив пойдет на пользу и поможет увеличить урожайность, если все сделать вовремя. Процедуру следует проводить тогда, когда температура воздуха будет не ниже 2-3 °C.

Источник: tut-news.ru