С черным носите только эти пять цветов: раскрыты самые топовые комбинации осени — секрет стилистов

Порой девушки не знают, как сочетать наряды. Особенно это касается цветов. Обычно многие отдают предпочтение черной гамме, так как она считается универсальной. Но если носить только черные наряды, то можно легко превратиться в «серую мышку». Стилисты рекомендуют добавлять яркие акценты в образы. Они раскрыли пять удачных цветовых решений, которые помогут создать дорогой лук.
Отмечается, что черный выигрышно смотрится с серым. Можно выбирать любой оттенок — от глубокого графитового до самого светлого с голубым подтоном. Стилисты признаются, что в этом сезоне это сочетание одно из самых актуальных.
Также черному составит отличную пару — красный. Этот вариант подходит тем, кто любит дерзкие образы. Есть тут большой плюс, так как пропорции цвета могут быть любымы.
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В прошлом сезоне главным трендом был цвет «сливочное масло». И такой вариант продолжает быть актуальным. Более того, это альтернатива белому цвету в офисном стиле. Уместен будет даже кремовый оттенок, который выглядит особенно роскошно.
Особенно дорого выглядит сочетание с черным оливкового цвета. Для осени это идеальный вариант. Это может быть пальто, рубашка или брюки. Стилисты заверили, что такие комбинации точно будут смотреться эффектно, пишет thesymbol.ru.