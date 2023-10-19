С черным носите только эти пять цветов: раскрыты самые топовые комбинации осени — секрет стилистов

Отмечается, что черный выигрышно смотрится с серым. Можно выбирать любой оттенок — от глубокого графитового до самого светлого с голубым подтоном. Стилисты признаются, что в этом сезоне это сочетание одно из самых актуальных.

Также черному составит отличную пару — красный. Этот вариант подходит тем, кто любит дерзкие образы. Есть тут большой плюс, так как пропорции цвета могут быть любымы.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

В прошлом сезоне главным трендом был цвет «сливочное масло». И такой вариант продолжает быть актуальным. Более того, это альтернатива белому цвету в офисном стиле. Уместен будет даже кремовый оттенок, который выглядит особенно роскошно.

Особенно дорого выглядит сочетание с черным оливкового цвета. Для осени это идеальный вариант. Это может быть пальто, рубашка или брюки. Стилисты заверили, что такие комбинации точно будут смотреться эффектно, пишет thesymbol.ru.