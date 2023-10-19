Цитрусовая подкормка для замиокулькаса: ускорит рост побегов и надежно защитит от грибка — рецепт

Замиокулькас — растение не самое капризное. Но к нему нужен особый подход. Если ухаживать за «долларовым деревом» как за геранью, результат будет плачевным. Все-таки это суккулент, и у него совсем другие потребности.

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Многие владельцы этого великолепного куста сетуют на то, что он очень медленно растет. Тоже замечали такое? В этом нет ничего удивительного.

Первые несколько лет замиокулькас тратит все ресурсы на образование клубней. Как только завершится этот важный процесс, он тут же начнет выпускать множество свежих побегов.

Если ждать больше нет никаких сил, растение можно немного поторопить. Для этого следует приготовить особую подкормку.

Все просто. Возьмите 10 граммов кожуры любого цитрусового фрукта. Залейте ее стаканом кипятка и подождите ровно 24 часа. По прошествии времени разведите настой литром теплой воды и используйте этот раствор для полива.

Процедуру рекомендуется проводить не чаще одного раза в 30 дней. Она не только ускорит рост побегов, но и предотвратит образование грибка, который часто поражает горшечные растения.

Источник: frukti-yagodi.ru