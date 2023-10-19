От такой тушеной свеклы за уши не оттянешь — сказочный вкус: простой и полезный рецепт

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Так делают дачники, которые припасли много свеклы на зиму. блюдо разнообразит любой стол.

Обычно банальные блюда приедаются быстро. Однако у большинства дачников есть запас овощей. Когда залежи свеклы уже надоели, их них можно сделать вкусное блюдо. Хозяюшки поделились простым и полезным рецептом тушеной свеклы. 

Для готовки потребуется свекла — 300 г,  морковь — 100 г, лук — 60 г, томат — 50 г, зубчик чеснока, укроп, соль, молотый перец — по вкусу.

Сначала нужно взять лук и мелко нарезать. Затем его надо пожарить на сковородке с растительным маслом.Туда же надо отправить измельченные на терке морковь и свеклу. Если получается слишком сухо, то следует добавить воды.

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Следующим этапом является нарезка томата. Его лучше порезать на мелкие кубики и добавить к остальным овощам в сковородку, а затем тушить до готовности. После этого не стоит забывать посолить, поперчить и добавить зелень и выдавленный чеснок.

Отмечается, что блюдо можно подать в сольном исполнении, а также свеклу можно поджать к мясу. А если семья большая, то можно закатать ее на зиму в банки, пишет 1000.menu.

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