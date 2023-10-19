Достаточно два стакана: даже старый унитаз засияет от белизны — ненавистный налет исчезнет

Уборка зачастую отнимает много сил и времени. Примечательно, что обычно сложности возникают в санузле. Там образуется не просто грязь, а окаменелые следы налета и полоска ржавчины. Унитаз хозяюшки моют специальной химией, но даже она не способна побороть такую проблему. Но есть народный способ, которы в миг решит эту проблему.
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Отложения на унитазе легко удаляются с помощью газировки. Снова вернет чистоту поверхности ортофосфорная кислота, содержащаяся в напитке.
По словам экспертов, в унитаз можно вылить всего два стакана газировки. Потом ершиком следует распределить ее по стенкам и оставить на час.
Когда время истечет, нужно обязательно почистить поверхность, которая заблестит белизной и новизной, а от налета не останется и следа, пишет novostivl.ru.