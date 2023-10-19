Достаточно два стакана: даже старый унитаз засияет от белизны — ненавистный налет исчезнет

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Отложения на унитазе легко удаляются с помощью газировки. Снова вернет чистоту поверхности ортофосфорная кислота, содержащаяся в напитке.

По словам экспертов, в унитаз можно вылить всего два стакана газировки. Потом ершиком следует распределить ее по стенкам и оставить на час.

Когда время истечет, нужно обязательно почистить поверхность, которая заблестит белизной и новизной, а от налета не останется и следа, пишет novostivl.ru.