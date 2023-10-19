Каждую осень поливаем землю этим составом: в новом году огурцы и помидоры прут как на дрожжах

Если вы хотите в новом году удивить всех соседей небывалым урожаем помидоров и огурцов, позаботьтесь о грядках заранее. Полейте землю особым составом осенью и в начале весны. Только так вы сможете уберечь растения от опасного недуга.

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Речь идет о фитофторозе. Возбудителем этого серьезного заболевания является оомицет Phytophthora infestans. Чтобы предупредить распространение псевдогриба, нужно обработать почву раствором медного купороса.

Рецепт простой. Возьмите 10 литров чистой воды. Растворите в ней 150 граммов препарата. Доведите жидкость до однородного состояния. Перелейте ее в емкость с носиком и как следует полейте участок, на котором планируете сажать томаты и огурцы.

Весной следует действовать по той же схеме. Если все сделать правильно и своевременно, культуры будут защищены от коварного недуга. А это значит, что посадки смогут хорошо развиваться и при должной подкормке порадуют вас отличным урожаем.

Источник: издание belnovosti.by