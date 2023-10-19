Наступит белая полоса! Люди, рожденные под этими знаками, сорвут денежный куш в год Желтого Дракона

Сначала она выделила людей, которые рождены под знаком Крысы (родились в 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 или 2020 годах).

«Крысы известны своей находчивостью и способностью к адаптации. В год Дракона эти качества, скорее всего, усилятся, что побудит Крыс добиваться своих целей с еще большей решительностью и амбициозностью. Они могут почувствовать себя более вдохновленными, чтобы решать новые задачи и ставить перед собой более высокие цели. Год Дракона часто возможности для карьерного роста и признания. Крысы могут ощутить толчок в своей профессиональной деятельности, включая повышение в должности, увеличение зарплаты или успешные проекты. Упорный труд и стратегическое мышление могут принести свои плоды, способствуя продвижению по карьерной лестнице», – заявила Кажетта.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Словят удачу также те, кто родился под знаком Быка (родились в 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 или 2021 году).

«Год предвещает глубокие перемены, Быки смогут открыть для себя новые горизонты, обзавестись многочисленными контактами, в том числе с влиятельными людьми, что может привести к сотрудничеству, партнерству и другим выгодным объединениям. Это идеальный год для того, чтобы сосредоточиться на физической форме и психическом здоровье. Год Дракона откроет щедрые возможности для улучшения финансового благосостояния. Однако очень важно разумно распоряжаться финансами, избегать ненужных рисков и принимать взвешенные инвестиционные решения», – отметила ясновидящая.

Также в список попали люди, у которых знак Собаки был в год рождения ( родились в 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 или 2018 году).

В 2024 году вас ожидает период дружеского союза и поддержки. Ваш верный союзник поможет вам почувствовать себя уверенными и защищенными, даруя вам силы для реализации новых проектов. Вы будете обладать уверенностью в своих способностях и готовностью смело претворять свои идеи в жизнь. В этом году вам также предстанут новые возможности для заработка. Возможно, у вас появится возможность совершить значительную покупку или вложить средства в что-то новое и перспективное.

Справка Teleprogramma.pro:

Кажетта Ахметжанова – шаманка и ясновидящая, а также финалистка шестого сезона шоу «Битва экстрасенсов».