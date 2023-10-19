Берите только эти пельмени — 10 лучших марок: внутри натуральное мясо, без консервантов

Эксперты Роскачества составили свой независимый рейтинг, назвав марки пельменей, которые достойно прошли проверку. Эта продукция безопасна.

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На первом месте пельмени марки «Дымов». В них эксперты Роскачества не обнаружили антибиотики, консерванты и пестициды. Эти пельмени соответствуют требованиям ГОСТа. Продукция имеет тонкое тесто и достаточное количество начинки. Сам фарш приготовлен из говядины и свинины.

В топ-10 также вошли следующие марки пельменей: «Папа может», «Ермолино», «Мясницкий ряд», «Атяшево», «Мираторг», «Вкусвилл», «Добрынинъ», «Уральские пельмени», «Желтая подводная лодка».

Пельмени марки «Папа может» на втором месте рейтинга. В начинке продукции достаточное количество белка. Пельмени слеплены из тонкого теста, начинки в них больше. В замороженном состоянии тесто не крошится, а в бульоне не разваривается. Пельмени имеют умеренно соленый вкус. Крахмала в начинке не обнаружено.