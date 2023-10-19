Под каким углом нужно срезать кочаны капусты, чтобы они хорошо хранились зимой — многие ошибаются

Во многих регионах России наступает время уборки белокочанной капусты. Но будьте осторожны, не стоит полагаться только на календарь. Гораздо важнее то, какая сейчас погода. Если вашем крае все еще тепло, спешить не стоит.

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Дождитесь, когда температура воздуха будет стабильно в районе 5 °C, и только потом приступайте к делу. Выберите для уборки капусты сухой день. Возьмите острый нож или топор и отправляйтесь в огород.

Многие дачники считают, что на срок хранения многослойного овоща влияет угол, под которым срезают кочаны. Но это большое заблуждение. На самом деле важна только длина кочерыжки.

Чем она больше, тем дольше капуста будет оставаться свежей. Поэтому даже в стесненных условиях хранения следует оставлять хотя бы 2-3 сантиметра кочерыжки.

У вас есть большой погреб? Тогда смело выкапывайте капусту вместе с корнем. В таком виде кочаны спокойно долежат до следующего урожая.

Кроме того, не спешите обрывать верхние листья капусты. Они неспроста имеют большую жесткость, чем внутренние слои. Главная функция внешнего листа — это защита кочана от повреждений и неблагоприятных условий окружающей среды.

Источник: mschistota.ru