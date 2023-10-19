Удешевят образ мгновенно: стилист рассказала, какие шапки ни в коем случае не стоит носить

«Шапки со стразами, со всякими нашивками, а также невнятные формы, то есть которые не бини и не берет, а фантазийные формы головных уборов, удешевляют образ», — сразу отметила Абабкова.

Также она добавила, что такие шапки лучше заменить на более актуальные модели. Смелым девушкам стилист предложила приобрести балаклаву или капор — идеальный и современный выбор для зимы.

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А еще в тренде лаконичные шапки крупной вязки, с помпонами и мехом. Не стоит забывать про шапки-ушанки, которые на пике популярности в этом сезоне. По словам эксперта, они прекрасно смотрятся с объемной верхней одеждой, пишет портал «А теперь внимание!».