Что посадить в ноябре - весной не узнаете огород, заполонят пышные бутоны

В ноябре в огороде можно посадить клубневую бегонию. Растение может преобразить до неузнаваемости как сад, так и балкон с террасой. Оно шикарно цветет и радует огородников.

Найдите подходящую емкость для цветка, семена в почву заделывать не надо. Просто распределите по поверхности, увлажните и накройте пленкой.

Как только бегония пустит ростки - переставьте в прохладное место. Где температура воздуха варьируется в районе +18 градусов.

После появления пяти настоящих листиков верхушки побегов надо прищипнуть. В итоге бегония сможет нарастить шикарные побеги, которые к весне распустятся во всей красе.

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