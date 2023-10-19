«Легкие морозцы»: Гидрометцентр пообещал снег и холод в предстоящие выходные в Москве

В России погода часто погода удивляет своей переменчивостью. Порой температура скачет. И эта осень успела преподнести сюрпризы. Сентябрь радовал плюсовой температурой и солнцем, а вот в октябре стало холодать. Ливни стали поливать Москву. На этот раз научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о сильном похолодании в столичном регионе.
В четверг, 19 октября, в Москве прогнозируется всего +5 градусов, а в ночь на пятницу температура уже будет лишь около нуля. Синоптик признался, что будет хмурая погода, а на дорогах не исключена гололедица.
В выходные в столице обещают быть не сильно пасмурными, так как облаков станет меньше, но тепло ждать не нужно.
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«Ночные температуры и в столице, и в области повсеместно будут от 0 до -5 градусов, то есть такие легкие морозцы <…> Днем будет прохладно — в диапазоне 2-3 градусов», — рассказал метеоролог, пишет издание «Ведомости. Город».
Также Вильфанд отметил, что к концу воскресенья, 22 октября, может пойти мокрый снег.