Как спасти свалявшийся после стирки пуховик: простой метод, который всегда работает

Фото: соцсети

Куртка будет как новенькая.

Осенью многие хозяйки начинают спешно стирать пуховики. Ведь холода не за горами. Они предпочитают заниматься этой задачей самостоятельно. Так как услуги химчистки стоят совсем не дешево. 

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Но иногда попытка сэкономить приводит к печальным последствиям. Наполнитель куртки сбивается в один большой комок, и расправить его совсем непросто.

Знакомая ситуация? Тогда этот совет для вас. Не спешите выбрасывать испорченную верхнюю одежду. В большинстве случаев ее можно легко спасти. Инструкция очень простая. Справится даже начинающая хозяйка.

Ни в коем случае не сушите пуховик в вертикальном положении, это только усугубит ситуацию. Рекомендуется положить куртку на ровную поверхность. Желательно, чтобы был доступ воздуха со всех сторон. В том числе и снизу.

Оставьте пуховик в таком положении до полного высыхания. Затем возьмите хлопушку для ковров и аккуратно пройдитесь ею по всей длине верхней одежды. Обработайте таким образом обе стороны и используйте пуховик по назначению.

Можете не сомневаться: набивка вновь станет объемной. Изделие будет выглядеть как новое.

Источник: mschistota.ru

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