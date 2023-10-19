Даже самый чахлый спатифиллум оживет - эликсир из натуральных средств, зацветет моментально

Если у вас нет денег на дорогие удобрения, то можно пользоваться дешевыми. Не все садоводы об этом знают, а зря. Растение спатифиллум - капризное. У него часто портятся листья, а цветы оно выпускает крайне редко.

Но существует эликсир из натуральных средств. Разведите в одном литре воды два миллилитра водного раствора аммиака (10%). В нем содержится большое количество азота, это нужно для наращивания листовой массы.

Далее добавьте мумие, лучше в таблетках. Для нашего раствора понадобятся две таблетки. Заранее не забудьте растолочь их. Туда же - чайную ложку меда. Он отличный антисептик для растений.

И последний ингредиент - одна таблетка Аспаркама. Тщательно перемешайте полученный эликсир и заливайте под корень. Цветок оживет буквально за пару дней.

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