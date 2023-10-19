Лучшие сорта картофеля, внесенные в Госреестр: живучие, не надо ухаживать, клубни размером с кулак

Существуют сорта картофеля, за которыми дачники гоняются уже сейчас. Плоды вырастают крупные, гладкие, как будто их только что помыли.

Один из самых ранних сортов - «Маша». Плоды овальные, с насыщенной желтой мякотью, за 45 дней накапливает товарный вид. Крупные, при варке темнеют незначительно. Ничем не болеет и не нуждается в уходе. Включен в Госреестр.

Еще один перспективный сорт «Кармен». Он относится к ранним, но больше средний. Малинового цвета, внутри светло-желтый, завязывает много клубней.

Растение высокое, листы среднего размера. Глубина глазков мелкая.

Устойчивы к фитофторе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».