Всего 1 грамм! Декабрист обожает такой стимулятор - в ноябре покроется шикарными шапками и так будет до апреля

Декабристы по идее начинают цвести в ноябре и декабре. Но далеко не все растения радуют своих хозяев. Это очень капризные цветы, за ними нужен уход. И если не подкармливать, то никаких бутонов вы не дождетесь.

Но подкормки могут творить чудеса. Декабрист может распустить пышные шапки в ноябре и не убирать их до апреля!

Растение просто обожает гиббереллиновые кислоты. И лучшая подкормка для него - «Цветень».

Разведите в одном литре воды всего один грамм средства. Растворяется не быстро, не пугайтесь, это нормально. Лучше всего растолочь в порошок или подождите 30 минут.

Вносите удобрение под корень, цветение пойдет быстро.

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