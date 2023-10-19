1 столовая ложка! Почистили почву от всех болезней и вредителей за один раз - вносим в конце октября

В октябре почву в огороде надо обязательно продезинфицировать, тогда в новом сезоне овощи и фрукты ничем не будут болеть. Особенно это касается растений, которые вы выращиваете на одном месте несколько лет. Наверняка, там затаились опасные паразиты.

Разведите в 10 литрах воды одну столовую ложку йода. Тщательно перемешайте и пройдитесь по грунту. Не забудьте про теплицу - йод быстро убивает болезни томатов и огурцов.

Также хорошо поможет зола подсолнечника, которая содержит большое количество кальция. Берите средство просто горстями и рассыпайте по земле. Это напитает грунт полезными веществами.

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