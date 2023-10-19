Прогнали муравьев обычной полынью: как это правильно сделать

Обычная полынь может стать настоящим спасением для огородников, которых замучили муравьи.

Этот метод борьбы с насекомыми абсолютно экологичен, бесплатен, да к тому же эффективен. Не случайно садоводы его обожают.

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Нарвите как можно больше полыни и разложите ее в места скоплений муравьев, на их муравейники и тропы. Скоро вы заметите, что насекомые бегут прочь подальше от этих мест.

Также можно использовать настой полыни, поливая им территорию, где обитают вредители. А можно попробовать против муравьев и то, и другое растительное средство одновременно для большей эффективности.

Источник: Telegram-канал «Все в сад»