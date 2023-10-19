Крысы и мыши исчезнут навсегда — защитили дом, сарай, погреб и теплицу

Если вам не помогают обычные мышеловки, то специалисты придумали средства, которые быстро избавят вас от крыс и мышей. Особенно этот вопрос актуален осенью, так как грызуны спасаются от холода на улице и бегут в помещения.

В целях борьбы можно использовать зерновые приманки или гранулированные. В них содержится отрава, которая опасна для грызунов, но не для людей.

Но лучше всего отзываются о средстве «Киллер крыс». Это пена, которой можно пройтись как в помещении, так и на улице — мышей и крыс вы больше не увидите.

Также садоводы рекомендуют «Кыш-мыш» — спрей-распылитель на основе березового дегтя. В средстве также задействованы калийные соли, кислоты и вода. И отпугивает отрава не только грызунов, но также зайцев и насекомых.

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