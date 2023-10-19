Самая популярная болезнь деревьев 2023 года — если не обработать этим средством, то все погибнет

В 2023 году самой популярной болезнью всех деревьев на участке стал монилиальный ожог. Это коварное грибковое заболевание, которое свирепствует именно сейчас.

А все потому, что две последние зимы были сравнительно теплыми, не было сильных морозов, и бактерии не погибли. В итоге они начали портить яблони, грушу, сливы, вишню, черешню, алычу и другие.

Но в ваших силах — защитить деревья. Для начала обрежьте сухие и поврежденные ветки. А место спила замажьте садовым варом.

Далее воспользуйтесь средством «Фитолавином». 10 таблеток надо развести в 10 литрах воды и опрыскать.

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