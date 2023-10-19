Почему листья у пионов обязательно нужно обрезать осенью: ни в коем случае не кидайте их в компост

Обязательно обрезайте листья у пионов осенью, вы сильно облегчите этим жизнь растений с наступлением тепла.

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Дело в том, что в листве пионов очень любят селиться различные грибковые болезни. Если на пионах оставить листья, они отлично перезимуют на них, а потом переберутся на новые побеги.

Поэтому, если вы хотите видеть свои цветы красивыми, с ярким и пышным цветением, обрезайте листья.

И никогда не бросайте их в компост, оттуда вы разнесете недуги по всему участку. Лучше сожгите их, так будет безопаснее.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».