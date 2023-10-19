Самый урожайный сорт 2023 года: можно собрать 36 кг огурцов с грядки — плодоносит до глубокой осени

Многие дачники сажают у себя на участке гибриды. Но есть и те, что отдают предпочтение сортовым культурам. Если вы относитесь ко второй категории, обязательно присмотритесь к сорту «Солнечный».

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Он идеально подходит для выращивания в открытом грунте. Теплица этому сорту противопоказана, так как для опыления ему нужны пчелы. Огурчики созревают достаточно рано. Овощи пойдут уже на 48-й день после всходов.