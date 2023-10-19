Самый урожайный сорт 2023 года: можно собрать 36 кг огурцов с грядки — плодоносит до глубокой осени

Многие дачники сажают у себя на участке гибриды. Но есть и те, что отдают предпочтение сортовым культурам. Если вы относитесь ко второй категории, обязательно присмотритесь к сорту «Солнечный».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Он идеально подходит для выращивания в открытом грунте. Теплица этому сорту противопоказана, так как для опыления ему нужны пчелы. Огурчики созревают достаточно рано. Овощи пойдут уже на 48-й день после всходов.
Урожайность «Солнечного» выше всяких похвал. Со стандартной трехметровой грядки можно собрать до 36 килограммов огурчиков. При должном уходе растения плодоносят до глубокой осени.
Плоды данного сорта отлично подходят для засолки и приготовления свежих салатов. Они растут до 10-12 сантиметров. Средний вес овощей — около 100 граммов. Мякоть «Солнечных» плодов сочная и сладкая, без горького привкуса.
Источник: novochag.ru