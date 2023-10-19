Как одним разом распрощаться со всеми кротами на участке - кардинально, но не отрава

Кроты съедают под землей червей, которые приносят в почву гумус. И, тем самым, сильно вредят растениям, лишая их удобрения. Бороться с грызунами надо, пока они не испортили вам весь участок.

Существует кардинальный метод, с помощью которого вы на долго забудете о кротах. Его используют, когда остальные не помогают.

Купите в магазине селедку, отрежьте голову и суньте в норку крота. Грызуны тут же сбегут с огорода - они боятся такого запаха как огня.

Повторяйте периодически процедуру - кроты не вернутся.

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