Как одним разом распрощаться со всеми кротами на участке - кардинально, но не отрава

Кроты съедают под землей червей, которые приносят в почву гумус. И, тем самым, сильно вредят растениям, лишая их удобрения. Бороться с грызунами надо, пока они не испортили вам весь участок.
Существует кардинальный метод, с помощью которого вы на долго забудете о кротах. Его используют, когда остальные не помогают.
Купите в магазине селедку, отрежьте голову и суньте в норку крота. Грызуны тут же сбегут с огорода - они боятся такого запаха как огня.
Повторяйте периодически процедуру - кроты не вернутся.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».