10-летний нагар со сковороды рассыпался крошками: это средство действительно сильное — посуда сверкает

Наверняка вы видели множество рецептов в Интернете о том, как убрать черный нагар со сковородок. Однако это средство действительно истребляет самые жесткие наслоения, которые могли копиться еще с советских времен.

К тому же с ним не нужно проводить множество манипуляций с соединением тысячи ингредиентов и многочасовым кипячением.

Все работает довольно просто, быстро и очень эффективно. Для начала купите жидкое средство для очищения канализационных труб, обязательно с гидроксидом натрия в составе.

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На 1 литр воды возьмите 500 миллилитров средства для очищения канализационных труб, перемешайте.

Погрузите в этот раствор сковороду и держите ее в составе до тех пор, пока нагар не начнет размягчаться и отходить, все зависит от силы проблемы.

Далее удалите нагар металлической губкой. Промойте тщательно водой из-под крана.

Источник: atvmedia.ru