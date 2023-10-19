Спасли чахнущие комнатные цветы аптечным средством: всего 1 грамм и такое чудо

Если ваши комнатные растения стали плохо расти, не появляются новые листочки или вырастают мелкими, значит настало время для их мощной реанимации.

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Поможет в этом деле копеечная борная кислота, ее пакетик в любой аптеке продается за какие-то 25 рублей.

Борная кислота стимулирует развитие сильной корневой системы, активизирует рост зеленой массы, а также вызывает бурное и пышное цветение.

Для приготовления раствора возьмите 1 грамм борной кислоты, разведите в 1 литре воды (вначале в небольшом количестве теплой, долив ее в холодную). Опрыскивайте эти составом по листьям, либо поливайте по влажной почве. Делайте это 1 раз в месяц.

Источник: Telegram-канал «Все в сад»