Всего 1 стакан, и смородина завалит урожаем — крутое удобрение в приствольный круг осенью

Именно осенью у смородины начинают формироваться почки для будущего урожая следующим летом. Поэтому растение обязательно надо подкормить и тщательно полить в октябре — перед наступлением устойчивых заморозков.

Подкормка легко усваивается смородиной, укрепляет иммунитет и убивает болезни с вредителями.

Первое важное удобрение — сульфат калия, выпускается в виде белого порошка. Достаточно несколько горстей внести в приствольный круг, смородина сама возьмет все, что ей надо.

Вторая подкормка — аммофос. В ней содержится много фосфора, что нужно растению в осенний период. Достаточно одного килограмма в сухом виде. Также вносим под корень.

В итоге смородина в новом сезоне завалит урожаем.

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