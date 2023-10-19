Всего 1 стакан, и смородина завалит урожаем — крутое удобрение в приствольный круг осенью

Именно осенью у смородины начинают формироваться почки для будущего урожая следующим летом. Поэтому растение обязательно надо подкормить и тщательно полить в октябре — перед наступлением устойчивых заморозков.
Подкормка легко усваивается смородиной, укрепляет иммунитет и убивает болезни с вредителями.
Первое важное удобрение — сульфат калия, выпускается в виде белого порошка. Достаточно несколько горстей внести в приствольный круг, смородина сама возьмет все, что ей надо.
Вторая подкормка — аммофос. В ней содержится много фосфора, что нужно растению в осенний период. Достаточно одного килограмма в сухом виде. Также вносим под корень.
В итоге смородина в новом сезоне завалит урожаем.
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