Гордость российской селекции: этот сорт томатов переживет любую непогоду, урожайность — до 6 кг с куста

Если вы проживаете в регионе с суровым климатом, присмотритесь к сорту томатов под названием «сибирская тройка». Эти помидоры являются гордостью отечественных селекционеров.
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Растения данного сорта отличаются высокой устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, болезням и вредителям. Их можно сажать хоть в Сибири. Даже дождливым холодным летом урожай будет всем на зависть.
К чрезмерной жаре у «сибирской тройки» тоже есть иммунитет. Поэтому и в засушливых краях растения будут чувствуют себя отлично.
С одного куста можно собрать до 6 килограммов. Плоды «сибирской тройки» имеют вытянутую форму. Вес одного томата может достигать от 200 до 350 граммов. Мякоть помидоров этого сорта плотная, сочная и сладкая. Шкурка у плодов тонкая. Сорт хорош как для употребления в свежем виде, так и для консервирования.
Источник: sortoved.ru