Гордость российской селекции: этот сорт томатов переживет любую непогоду, урожайность — до 6 кг с куста

Если вы проживаете в регионе с суровым климатом, присмотритесь к сорту томатов под названием «сибирская тройка». Эти помидоры являются гордостью отечественных селекционеров.

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Растения данного сорта отличаются высокой устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, болезням и вредителям. Их можно сажать хоть в Сибири. Даже дождливым холодным летом урожай будет всем на зависть.

К чрезмерной жаре у «сибирской тройки» тоже есть иммунитет. Поэтому и в засушливых краях растения будут чувствуют себя отлично.