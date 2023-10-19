Фитофтора больше не подойдет к томатам: растворили 25 грамм средства в 10 литрах воды

Фитофтороз на томатах можно быстро победить, если знать правильный рецепт подкормки. Иначе популярная помидорная болезнь может лишить вас урожая.

Разведите в 10 литрах воды 25 грамм медного купороса. Хорошо перемешайте и опрыскивайте томаты. Это поможет обеззаразить растения, фитофтора погибнет на начальном этапе.

После обработки томаты желательно подкормить, чтобы укрепить иммунитет. Отличное решение — это сульфат магния. Разводите согласно инструкции. Компонент также можно добавить в раствор с медным купоросом.

Идеально проводить обработку в июле, именно в этот период начинает буйствовать фитофтора.

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