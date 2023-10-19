Старую посеревшую занавеску отбелили до снежной белизны: метод «ложка на 1 литр» — просто хит

Занавеска. Фто: соцсети

Вы удивитесь, каким эффектом обладает обычное аптечное средство.

Дешевеньким нашатырем можно до блеска отбелить любую занавеску, даже если она 20 лет валялась на чердаке или не один год служила на даче без стирки.

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Зачем рисковать с дорогими средствами, когда есть и дешевое, и эффективное одновременно?

Грязную занавеску замочите в растворе нашатырного спирта, используя его 1 столовую ложку на 1 литр теплой воды.

Через три часа отожмите штору и постирайте вручную либо в машинке. Используйте порошок с отбеливающим эффектом.

На выходе занавеска вас сильно удивит, станет белейшей!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».

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