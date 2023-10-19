Налили в орхидею стимулятор из моркови — пошли мощные цветоносы, корни, не будет стресса

Активировать рост орхидеи можно. Растение выпустит много цветоносов, со всех сторон будут лезть корни. А помогут в этом натуральные стимуляторы. Без стресса.
Возьмите сырую морковь среднего размера. В ней содержится огромное количество аминокислот, а также калий, кальций и магний. Овощ выступает в роли питания, по действию напоминает азот.
Нарежьте морковь и измельчите вместе с водой в блендере до состояния кашицы. Далее пропустите смесь через тряпку, чтобы отделить воду от мякоти. Нам понадобится сам раствор.
Доведите до одного литра, залив водой и добавьте 0,5 чайной ложки янтарной кислоты. Это тоже стимулятор цветения.
Теперь опрыскивайте орхидею.
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