Называем самое мощное средство от всех болезней растений: идеально для осени

На протяжении последних 30 лет, пожалуй, самым востребованным из мощных фунгицидов остается бордоская смесь. А это наглядно показывает ее эффективность против огородных вредителей.

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Бордоская смесь – это всего лишь соединение медного купороса (кислый препарат) и извести, которая эту кислоту гасит. Вещества простые, доступные, дешевые.

Чаще всего это средство против вредителей продается в виде упаковки с двумя пакетиками указанных веществ. Их нужно просто развести водой по инструкции и использовать для опрыскивания культур.

Трудно найти более эффективный фунгицид для осени, он отлично работает при нынешних температурах.

Источник: Telegram-канал «Все в сад»