Волшебный порошок для почвы: рассыпьте по огороду в октябре — в новом сезоне вас завалит урожаем

К осени почва изрядно истощена. Если вы планируете сажать на ней овощи в следующем сезоне, обязательно внесите удобрения осенью. В противном случае хорошего урожая не будет.

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Подкормок существует много, но одной из самых лучших считается костная мука. Вносится она в сухом виде. На участок размером в один метр квадратный нужно от 100 до 150 граммов питательного порошка. По словам бывалых дачников, после этих манипуляций плодородие земли вырастает в разы. Поэтому в новом году урожай будет всем на зависть.

Кроме того, хотя бы раз в два года следует проводить известкование почвы. Это нужно для того, чтобы держать под контролем уровень кислотности. Чем выше данный показатель, тем хуже растения усваивают питательные вещества из земли.