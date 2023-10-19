Волшебный порошок для почвы: рассыпьте по огороду в октябре — в новом сезоне вас завалит урожаем

К осени почва изрядно истощена. Если вы планируете сажать на ней овощи в следующем сезоне, обязательно внесите удобрения осенью. В противном случае хорошего урожая не будет.
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Подкормок существует много, но одной из самых лучших считается костная мука. Вносится она в сухом виде. На участок размером в один метр квадратный нужно от 100 до 150 граммов питательного порошка. По словам бывалых дачников, после этих манипуляций плодородие земли вырастает в разы. Поэтому в новом году урожай будет всем на зависть.
Кроме того, хотя бы раз в два года следует проводить известкование почвы. Это нужно для того, чтобы держать под контролем уровень кислотности. Чем выше данный показатель, тем хуже растения усваивают питательные вещества из земли.
Для этих целей можно использовать гашеную известь, мел или золу. Как правило, данные удобрения вносят в октябре. Если вы имеете дело с плотным грунтом, после процедуры нужно перекопать участок. В остальных случаях можно просто рассыпать его по всей площади огорода.
Источник: tut-news.ru