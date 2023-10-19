Прочистили засоренную ванну без тросика: хитрость, с которой справится любой — столько волос достали

Засорившуюся ванну или душевую кабину можно запросто очистить без специального троса. Его мы сделаем из обычной пластиковой трубочки для коктейлей.
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Вооружитесь маникюрными ножницами и сделайте вдоль трубочки боковые разрезы наискось, потом с другой стороны поступите так же. Должна получиться этакая «елочка».
Просуньте трубочку в слив и повертите ей в разные стороны, собирая на зазубрины грязь и волосы, достаньте. Повторите процедуру по необходимости.
Прочистите остатки вантузом, если требуется, и пролейте горячей водой.
Вы удивитесь, сколько волос вы достанете из трубы этим нехитрым приспособлением!
Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова».
Трубочка. Фото: соцсети