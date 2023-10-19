Сильно грязные вещи стираем только с каплей аптечного бутылька: что-то нереальное, ни пятнышка

Копеечный нашатырь может стать незаменимым подспорьем в простирывании самых грязных вещей. Он справляется с любыми пятнами, даже самыми старыми.

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Смешайте средство для мытья посуды и нашатырный спирт в равных пропорциях. Смесь можно сразу добавить в стиральную машину прямо в барабан на грязные вещи.

Но если пятна старые и сильные, лучше смочить тряпочку из микрофибры в этой смеси и нанести ее на грязные участки.

Далее стирайте в нужном вам режиме и не забудьте про стиральный порошок. Из автомата вы достанете неузнаваемо чистые вещи!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».