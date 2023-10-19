Плита была очень загаженной — теперь сверкает: раскрываем трюк с уксусом, мощная очищающая шипучка

Даже самые страшные наслоения на плите, которые нагорали и копились годами, легко отмоются под воздействием этого мощного народного средства. Оно пришло к нам из СССР, когда умельцы изобретали рецепты из подручных средств.

Удивительно, но этот состав может превзойти по качеству даже некоторые брендовые продукты бытовой химии. Попробуйте его сами и убедитесь.

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Соединим в мисочке 2 столовые ложки пищевой соды, 5 столовых ложек уксуса, 1 столовую ложку моющего средства для посуды.

В кастрюльку вольем 250 миллилитров воды, добавим 2 столовые ложки соли и доведем до кипения.

Далее соединим оба состава в одной посуде и нанесем на плиту. Грязь расползется и отвалится сама. Ее следы легко удалим губкой и водой.

Источник: Telegram-канал «Горничная».