Разбрасываем эти цветы по грядке: ни кротов, ни насекомых, ни болезней

Бархатцы — очень полезные цветы. Они не только создают яркие цветовые акценты в саду и радуют глаз, но и отпугивают многих огородных вредителей, которые не переносят их аромата.
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Когда осенью выдернете отцветшие бархатцы из почвы, порубите их лопатой на мелкие части, разбросайте их по грядкам и прикопайте.
Эти цветы еще послужат вам верой и правдой. Фитонциды, которые содержатся в них, оздоровят почву.
Запах бархатцев отпугнет с участка кротов, избавит от нематоды.
А чтобы ускорить переработку растений в полезное удобрение, пролейте почву ЭМ-препаратами.
Источник: Telegram-канал «Все в сад».